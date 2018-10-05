За два месяца в Бобруйске ликвидировали три завода 1 5.10.2018, 13:30

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Власти пополняют армию «тунеядцев».

В процедуре банкротства находятся также два предприятия, и продолжается конкурсное производство в отношении еще одного, пишет «Бобруйский курьер».

В августе Экономический суд Могилевской области признал банкротом и назначил ликвидацию Бобруйского ремонтно-механического завода, где производились опалубочные системы для строительной отрасли.

А в сентябре город потерял «Бобруйскжелезобетон» (бывший завод сборного железобетона № 2), сам подавший на банкротство. Его примеру последовал и Бобруйский завод напитков, производивший плодово-ягодные вина, которого постигла та же участь.

К концу года должна завершиться ликвидация комбината железобетонных изделий. С 2017-го года продолжается ликвидация ОАО «Рыбный ряд», по уши погрязшего в долгах.

С прошлого года в конкурсное производство Экономического суда области вошло крупное строительное предприятие области «БобруйскСтройкомплекс». Его специалисты строили дом-резиденцию «Дрозды» и денежное хранилище Нацбанка.

Еще одно бобруйское предприятие, не пережившего белорусского «экономического чуда», стала фирма «Омега-Люкс». Компания занималась развитием розничной сети, открыла с десяток магазинов и имела собственное овощеводческое хозяйство в районе.

А если учитывать, в каком плачевном состоянии находятся сейчас многие бобруйские предприятия, работающие в убыток, список ликвидированных банкротов, а значит и «тунеядцев», в скором времени неизбежно пополнится…