Парламент Молдовы принял празднование 9 мая Дня Европы 5.10.2018, 13:41

Додон назвал голосование провокацией.

Парламент Молдовы повторно проголосовал за введение второго названия праздника 9 мая - "День Европы", президент Игорь Додон назвал решение провокацией.

Как сообщает NewsMaker, соответствующие поправки в Трудовой кодекс парламент одобрил в четверг.

Официально в Молдове выходной день 9 мая называется "Днем Победы и памяти героев, павших за независимость Родины". Согласно поправкам, праздник должен получить второе название - "День Европы".

Соответствующий закон депутаты приняли еще в апреле прошлого года, однако президент Игорь Додон вернул его в парламент на повторное рассмотрение. В четверг депутаты 55 голосами "за" повторно проголосовали за проект, оставив его без изменений.

Додон назвал повторное голосование провокацией и объявил, что не промульгирует закон и после повторного голосования. Додон уверен, что после парламентских выборов Молдова будет отмечать 9 мая только один праздник.

"Я абсолютно уверен, что к 9 мая следующего года у нас будет другой парламент и другое правительство, которые восстановят на дату 9 мая единственный праздник - День Победы", - написал президент Молдовы.