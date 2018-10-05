Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Пекине 5.10.2018, 14:00

Фото: hockey.by

В последнем матче белорусы забросили 11 безответных шайб немцам.

Юношеская (U-17) сборная Беларуси по хоккею под руководством Павла Перепехина стала обладателем "Bauer Cup", который проходил с 1 по 5 октября в Пекине. В заключительном туре наши парни не оставили камня на камне от немецких сверстников — 11:0, сообщает "Прессбол".

БЕЛАРУСЬ — ГЕРМАНИЯ — 11:0 (8:0, 0:0, 3:0)

БЕЛАРУСЬ U-17: Ал-ей Колосов; Буйнич — Кузьмин, Кузнецов (к) — Пинчук — Спат; Ереметько — Юзленко, Пироговский — Герасимов — Михалев; К.Ярута — Парфенюк, Демидович — М.Ярута — Антонович; Стрелковский.

ШАЙБЫ: 1:0 — К.Ярута (М.Ярута, Антонович, 1.41). 2:0 — Стрелковский (Антонович, 4.16). 3:0 — Пинчук (4.59). 4:0 — Михалев (Пироговский, 5.36). 5:0 — Стрелковский (М.Ярута, 5.42). 6:0 — Спат (Кузнецов, 7.33). 7:0 — Михалев (Пироговский, 8.14). 8:0 — Кузнецов (12.57 — мен.). 9:0 — Пироговский (30.06). 10:0 — Стрелковский (Антонович, 32.37 — бол.). 11:0 — Пинчук (Ереметько, 38.28 — бол.).

ШТРАФ: 13 — 13.

В других матчах Латвия уступила США (2:3), а финны — россиянам (2:5), — сообщает пресс-служба ФХБ.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД: 1.Беларусь — 13 очков, 2.Россия — 11, 3.США — 9, 4.Латвия — 9, 5.Финляндия — 3, 6.Германия — 0.