Позор российской разведки и посрамление Кремля 2 5.10.2018, 14:12

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Что писали мировые СМИ об оглушительном разоблачении кибершпионов ГРУ.

4 октября власти сразу нескольких стран – Великобритании, Нидерландов и США – рассказали о попытках российских хакеров, причастных к российскому ГРУ, получить доступ к данным целого ряда международных организаций либо организовать кибератаки в течение последнего года.

В частности, Нидерланды рассказали, как в апреле 2018 года предотвратили атаку ГРУ против Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, и тогда же выслали из страны четверых сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. Минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках и незаконном сборе данных, а Великобритания – в серии "безрассудных и беспорядочных кибератак". Личности всех спецагентов России были раскрыты, а их фото - обнародованы.

Рассказывая об этом шпионском скандале, международные СМИ отмечают беспрецедентную координированность западных разведок – и неожиданную беспомощность российской.

Новое время предлагает ознакомиться с наиболее интересными выдержками из материалов западных изданий.

The Guardian

Текущий месяц - должно быть, один из самых позорных в истории российской военной разведки.

Через 30 дней с тех пор, как [британский премьер] Тереза Мэй раскрыла личности подозреваемых в отравлении в Солсбери, секретное Главное разведывательное управление (ГРУ, а ныне ГУ - Главное управление Геншатаба российской армии) было публично разоблачено конкурирующими разведками и онлайн-расследователями, не без помощи самого президента России.

Вопреки попыткам ГРУ уклониться от публичного расследования и игнорировать его, вскрытие стало клиническим. Агентство всегда была овеяно репутацией дерзкой смелости, подкрепленной тем, что его членами являлись спецназовцы и агенты, участвовавшие в настоящих боях.

Но из-за отправки в Нидерланды агентов, которых при помощи Google оказалось легко разоблачить как выпускников элитной академии ГРУ, агентство выглядит безрассудным и абсурдно небрежным. [...]

Интернет существенно усложнил возможность скрыть подобные доказательства. Но, похоже, в ГРУ полагали, что это не имеет значения. [...]

Россия будет публично отрицать свежие доклады и разоблачения предполагаемых агентов ГРУ. У нее нет другой альтернативы. Но обнародование данных о нескольких последовательных операциях [ГРУ] в Европе должно поднять вопрос о том, осуществляет ли российская военная разведка намеренные провокации - или же она просто слетела с катушек.

The Washington Post

Соединенные Штаты и их главные западные союзники в четверг, 4 октября, решительно осудили осуществленные Россией операции по взлому и кампаниям дезинформации, выдвинув обвинения и рассказав в поразительных деталях о том, как Москва пыталась сделать своей мишенью лучших олимпийских спортсменов, антидопинговые организации и наблюдателей в сфере нераспространения химического оружия.

Утром 4 октября чиновники американского Министерства юстиции обнародовали обвинения против семи офицеров российского агентства военной разведки ГРУ, которые, по словам властей, были связаны с утечкой данных о допинг-тестах спортсменов и попытками похитить информацию у организаций, исследующих предполагаемое применение Россией химического оружия – в том числе отравление бывшего шпиона ГРУ [Сергея Скрипаля] в Великобритании. Трое из этих семи офицеров ранее уже были обвинены в рамках дела о сговоре с целью вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Несколькими часами ранее правительство Нидерландов изобличило операцию - почти комедийную в ее беспомощности - в ходе которой россияне пытались взломать Организацию по запрещению химического оружия, однако были пойманы на горячем голландской контрразведкой.

Британское правительство уличило ГРУ в "безрассудных и беспорядочных кибератаках", обвинив его в таких операциях, как взлом медицинской документации олимпийских спортсменов, сбои в системе Киевского метрополитена и кража писем Национального комитета Демократической партии (США) в 2016 году.

Взятые вместе, эти обвинения и осуждения представляют собой координированные усилия по дальнейшему разоблачению проводимой Москвой масштабной кампании по дискредитации демократии и международных институтов через дезинформацию и атаки на правопорядок. [Международные] чиновники утверждают, что цель России - затмить или исказить восприятие истины, даже если ее усилия порой оборачиваются оглушительным провалом.

Financial Times

Запад начал трансатлантическое наступление против шпионской деятельности [режима] Владимира Путина, обвинив российскую военную разведку в наглой серии киберпреступлений, нацеленных против властей ряда стран, расследующих совершенные Кремлем нарушения по всему миру. […]

Обвинения, озвученные в Вашингтоне и Гааге, обнажили масштаб предполагаемых действий российских кибершпионов против Запада. Часть из них, как предполагается, была осуществлена даже после того, как союзники по НАТО объявили и ввели в действие санкции, основанные на более ранних атаках.

Они [совместные обвинения против России] также подчеркнули, до какой степени возросла тревога в нескольких столицах государств-союзников, что привело к значительно более тесному правовому сотрудничеству [между ними] для противостояния хакерским атакам, которые Кремль поддерживал годами. [...]

"Крайне редко итоги расследования разведслужб доводятся до ведома общественности", - заявила Анк Биджлевелд, министр обороны Нидерландов. По ее словам, голландское правительство решилось на этот шаг, чтобы разоблачить ГРУ и воспрепятствовать любым подобным международным операциям в будущем.

The New York Times

Обвинения [россиян в кибершпионаже со стороны США, Великобритании и Нидерландов] также продемонстрировали, что, хотя расследование хакерской атаки на Национальный комитет Демократической партии продолжается, ГРУ проводила подобные операции по всему миру. […]

Как и в случае с предыдущими уголовными делами Министерства юстиции США против хакеров из России, Китая, Ирана и Северной Кореи, обвинительные заключения вряд ли приведут к арестам. Однако вместе взятые, эти обвинения формируют новейшее публичное посрамление Кремля Западом – за противоправные действия, которые президент Трамп не желает осуждать. В частности, в случае вмешательства [России] в выборы в США он подвергает сомнению, что это вообще когда-либо происходило.

CNN

Правительства западных стран [Великобритании, Нидерландов, США] 4 октября дали беспрецедентный и скоординированный отпор "наглым" попыткам России вмешаться в международные дела, публично разоблачив предполагаемых агентов разведки и обвинив Москву в серии дерзких кибератак. [...]

Хореографически выверенные заявления западных союзников привели к значительной эскалации в напряженных отношениях с Москвой.

"ГРУ вмешивается в свободные выборы и осуществляет враждебную кампанию кибератак, - заявил Питер Уилсон, посол Великобритании в Нидерландах. - Это агрессивный, хорошо финансируемый орган российского государства. Ему больше нельзя позволять действовать по всему миру [...] безнаказанно".

Россия должна знать, что существует "красная линия", и что если ее агенты "попытаются вмешаться в демократические процессы других стран, то будут разоблачены, а последствия будут неотвратимы", - сказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.