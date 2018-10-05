Смерть прапорщика из Полоцка: вернули разбитый телефон, ничего не объясняют 5.10.2018, 14:11

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Следствие отказалось возбуждать уголовное дело, а вдова не верит в самоубийство Алексея Сегодняева.

Следствие пришло к выводу, что военный Алексей Сегодняев, которые погиб в конце июня под Полоцком, совершил самоубийство, передает «Еврорадио»

"Назначали дополнительные экспертизы, но в уголовном деле отказали, — рассказала Татьяна Сегодняева. — Интересно, мне вернули разбит телефон мужа, но следователи его не смогли проверить, мол — не вскрыли. Телефон разбит, кто его разбил, где его нашли — неизвестно, и никто не знает. Все очень странно. С подробностями меня никто не знакомил, а вопросы остались".

Также женщине вернули ключи от машины, военное удостоверение и банковскую карточку мужа. Татьяна добавляет, что никаких разговоров с коллегами или руководством воинской части, где служил Алексей, у нее не было.

Трагедия произошла ночью на 22 июня. Таким образом, после гибели старшего прапорщика Алексея Сегодняева, который служил в воинской части №32404, прошло более трех месяцев. По версии следствия, 43-летний мужчина совершил суицид: выстрелил себе в сердце.

Вдова военнослужащего Татьяна в самоубийство мужа не верит. Считает, что в деле осталось много нестыковок и вопросов. По ее словам, у Алексея были планы на жизнь: он собирался принять участие в осеннем марафоне, готовил машину к техосмотру. Женщина уверена, что муж никогда не бросил бы своих двух дочерей.