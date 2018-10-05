Исчез глава Интерпола 5.10.2018, 14:15

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Мэн Хунвэй

Фото: Global Look Press.com/Du Yu/Xinhua

Полиция Франции начала расследование по факту исчезновения Мэн Хунвэя.

Глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй пропал после вылета из Франции в Китай. По словам его супруги, он не выходил на связь с конца сентября.

Как передает новостная служба радиостанции Europe 1, французские правоохранители уже начали расследовать исчезновение Хунвэя.

"Почти неделю он не подает никаких признаков жизни. 64-летний Мэн Хунвэй покинул Францию в субботу, 29 сентября, для поездки в Китай. Но с момента его отъезда он остается недосягаемым. Его обеспокоенная жена, живущая в Лионе со своими детьми, сообщила об исчезновении французским властям", — пояснили в СМИ.