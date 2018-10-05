Как солигорчанин стал известным фотографом и зарабатывает на путешествиях 5.10.2018, 14:41

Павел Оськин печатается в журналах о путешествиях, включая National Geographic.

Фотограф Павел Оськин родился и вырос в Солигорске. В Праге он живёт уже больше 10 лет. Там начал зарабатывать фотографией и печататься в журналах о путешествиях, включая National Geographic, пишет kurjer.info.

Павел Оськин после школы, которую окончил с медалью в 1991 году, уехал в Екатеринбург. Там окончил институт по специальности «менеджмент» и жил до 2008 года.

Как оказался в Праге

«У меня подрастала дочь, которой надо было идти в первый класс. Своему ребёнку захотелось нормального будущего в открытом мире, — говорит Павел Оськин. — Когда подыскивал место для эмиграции, случайно встретил друга. Он рассказал, что уезжает в Чехию. Мы с женой влюбились в Прагу, там и купили жильё. В 2008 году квартира в Праге стоила даже немного дешевле, чем в Екатеринбурге.

Для визы надо было создать фирму, сделать документы. Тогда это было легко, сейчас законодательство в Чехии ужесточилось. С 1 июля 2008 года живу в Праге и радуюсь каждому дню.

Как стал фотографом

Когда в 2001 году родилась дочь, захотелось её фотографировать. Купил дорогую камеру и решил учиться искусству фотографии. Мой первый учитель Василий Фетисов, с которым мы занимались год, заставил полюбить фотографию. Я фотографировал людей в разных жанрах, печатался в журналах, сделал выставку.

Когда уехал в Прагу, стал много путешествовать. Попробовал пейзажную фотографию. Так увлёкся, что понял — природа мне нравится больше, чем люди. Я быстро и достаточно успешно «переобулся» в сторону пейзажной фотографии. Меня стали печатать в журнале National Geographic и других изданиях.

Сколько зарабатывают фотографы

В Чехии фотографов много. В основном они снимают свадьбы, романтические истории, туристов. Сейчас средний ценник в Праге — € 75−80 в час. Я построил себе фотостудию в Праге. У меня ценник — € 100 в час. Я вернулся к портретам. На турах зарабатываю хорошо, намного больше средней зарплаты в Беларуси. Иногда набираю группы по обучению фотографии.

Фототуры — это как охота

Когда поехал в фототур в Непал, увидел, насколько это прекрасно. В то время завёл блог в «Живом журнале», где писал о своих путешествиях. За год набралось 10 тысяч подписчиков. Я объявил свой собственный фототур в Тоскану, которую знаю. Назвал среднюю цену. Вместо одной группы набралось четыре.

В этом направлении работаю восемь лет. Провожу около 15−17 фототуров в год по всему миру — Новая Зеландия, Боливия, Исландия, Шотландия, Греция, Италия, Марокко, Северная Америка, Патагония, Норвегия и другие самые красивые точки мира. Стоимость тура — от € 1000 до € 3500.Фотография рассвета за €1450. Как солигорчанин стал известным фотографом и зарабатывает на путешествиях

Сначала я еду в страну на разведку, присматриваю красивые места, закаты и рассветы. После этого набираю группу и везу людей. Они не всегда требуют обучения. Иногда приезжают зрелые фотографы. Это фанатичные люди, «охотники за красотой».

Фотографии — это как трофеи. Когда получаешь снимки рассвета с классной точки, это такая радость и возбуждение. У меня есть знакомая, которая ездит в каждый тур. Она продаёт пару фотографий и отбивает путешествие.

Почему Беларусь не подходит для фототура

В фототуре надо в течение недели, а лучше десяти дней давать участнику уникальный рассвет и уникальный закат ежедневно. И это должна получиться именно фотография. То, что красиво для глаз, — ещё не фотография. Например, ты видишь просёлочную дорогу, туман и осенние листья — красиво. Но это может совершенно не упасть на фотографию. Чтобы она сложилась, нужны техническая гармония, разделение планов. Иногда это старинные дома, церкви, замки. Всего этого нет в Беларуси.

В Беларуси плоский рельеф, леса, озёра. Из этого сложно что-то выжать. Пейзажной натуры нет и не будет. Безусловно, есть интересные места, но на тур их слишком мало. Например, Беловежская пуща. Там есть зубры, олени, птицы, которых можно поснимать дней пять. Но это уже не пейзажная фотография. Ещё нужна не только экзотическая природа, но и история, события. Я делаю каждый год туры в Венецию на карнавал. Там есть полное погружение в историю.

В России есть только два реальных места для фототура — Алтай и зимний Байкал. Пытаются делать тур на Камчатке с медведями, но там нет кемпингов, гостиниц, дорог. В заповеднике говорят, что корейцам и китайцам на два года уже всё расписано. В Исландии я беру машину, ночую в палатке. Люди в кемпинге могут спокойно принять душ, сходить в туалет. По такой стране хочется путешествовать.

Беларусь — это болото, потому что в стране нет никакого развития. Те свежепостроенные хоккейные стадионы в каждом городе чаще всего пустые, или супермаркеты — это не развитие страны. Оно происходит, когда страна открывается миру, когда её жители начинают путешествовать, познавать мир, когда страна принимает других людей, которые приносят с собой деньги, инвестиции, открытый мир, вот тогда она развивается".