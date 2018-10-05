МИД Украины - РФ: Требуем предоставить информацию о Сенцове 5.10.2018, 14:47

Олег Сенцов

Ирина Геращенко призывает не верить российским пропагандистам.

Киев ждет официальной информации от России по поводу прекращения голодовки политзаключенным, украинским режиссером Олегом Сенцовым, заявила 5 октября в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает "Гордон".

"Не комментирую российские СМИ, из-за которых уже неоднократно запускалась разная ложная и недостоверная информация. Нам нужна официальная информация от РФ, которая пытает и удерживает Олега, а не от российских пропагандистов. Министерство иностранных дел Украины, уполномоченный по правам человека [Людмила Денисова] призвали Россию немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова", – написала Геращенко.

По ее словам, Украина также ждет информацию от адвоката Сенцова, "который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега и с которым в МИД Украины подписано официальное соглашение о предоставлении правовой помощи политзаключенному Сенцову".