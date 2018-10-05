Как две несовершеннолетние могилевчанки «развели» продавцов на 250 рублей 10 5.10.2018, 14:57

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Схему девушки провернули пять раз.

Двух несовершеннолетних могилевчанок подозревают в мошенничестве. Девушки в возрасте 16 и 17 лет обманывали продавцов в торговых центрах и незаконно получили 250 рублей, сообщила tut.by официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Девушки подходили к кассам торговых павильонов и просили продать им товар на незначительную сумму — рубля на полтора. При этом демонстрировали продавцу купюру достоинством в 50 рублей.

После того как продавец начинал искать сдачу с покупки, девушки «по счастливой случайности» находили у себя монету в 50 копеек, предложив ее продавцу, чтобы сдача получилась круглой суммы.

— Далее девушки незаметно прятали 50 рублей и передавали только 50-копеечную монету. Тем временем продавец, не обратив на это внимания, полагая, что деньги девушки передали в полном объеме, отсчитывал злоумышленницам 49 рублей, а также отдавал товар, — пояснила Юлия Гончарова.

Эту схему девушки провернули 5 раз. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В интернете есть много роликов, на которых видно, как это происходит: