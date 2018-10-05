Как две несовершеннолетние могилевчанки «развели» продавцов на 250 рублей

Как две несовершеннолетние могилевчанки «развели» продавцов на 250 рублей10
- 5.10.2018, 14:57
- 5,779
Схему девушки провернули пять раз.
Двух несовершеннолетних могилевчанок подозревают в мошенничестве. Девушки в возрасте 16 и 17 лет обманывали продавцов в торговых центрах и незаконно получили 250 рублей, сообщила tut.by официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Девушки подходили к кассам торговых павильонов и просили продать им товар на незначительную сумму — рубля на полтора. При этом демонстрировали продавцу купюру достоинством в 50 рублей.
После того как продавец начинал искать сдачу с покупки, девушки «по счастливой случайности» находили у себя монету в 50 копеек, предложив ее продавцу, чтобы сдача получилась круглой суммы.
— Далее девушки незаметно прятали 50 рублей и передавали только 50-копеечную монету. Тем временем продавец, не обратив на это внимания, полагая, что деньги девушки передали в полном объеме, отсчитывал злоумышленницам 49 рублей, а также отдавал товар, — пояснила Юлия Гончарова.
Эту схему девушки провернули 5 раз. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
В интернете есть много роликов, на которых видно, как это происходит: