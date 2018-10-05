Арина Соболенко может войти в топ-8 рейтинга WTA 5.10.2018, 15:07

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Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка показывает незаурядную игру.

Победа на турнире в Пекине поднимет первую ракетку Беларуси Арину Соболенко в топ-8 рейтинга ВТА, сообщает «Прессбол».

В лайв-рейтинге девушка занимает 11-ю строку, однако в случае китайского триумфа наберет 4050 очков и ворвется в восьмерку лучших, что является необходимым условием для участия в стартующем через две недели итоговом турнире ВТА в Сингапуре.

Пока 8-ю строку занимает американка Слоан Стивенс, имеющая 4022 балла. Но она, равно как голландка Кики Бертенс и немка Юлия Гергес, уже закончили выступление.

При этом Соболенко для подъема в топ-8 необходима исключительно победа в Пекине. Выход в финал не позволит ей войти в десятку.

В четвертьфинале пекинского турнира Соболенко встретится с китаянкой Ван Цян. В случае успеха ее ждет противостояние с датчанкой Каролин Возняцки.