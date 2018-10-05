Лукашенко рассказал, как на его глазах погибли восемь человек

Лукашенко рассказал, как на его глазах погибли восемь человек41
- 5.10.2018, 15:28
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Диктатор рассказал случай из армейской жизни.
Сегодня диктатор посетил учебный полигон в Ивацевичском районе, сообщает БелТА.
Также Лукашенко рассказал о случае, который случился во время его службы в армии: «На моих глазах. Шла стрельба. Как они говорили, снаряд надломился - не пошел по траектории - и попал в БТР. Восемь человек в нем было. Все погибли», - рассказал Лукашенко. «Катастрофа. Не дай Бог, но увы», - добавил он.