России грозит новый скачок цен на бензин 5.10.2018, 15:32

1,269

Нефтекомпании снова сократили продажи нефтепродуктов, и цены на оптовом рынке возобновили рост.

Меры российского правительства по стабилизации рынка бензина, где цены весной подскочили почти на 10%, постепенно теряют свою "магическую силу", пишет finanz.ru.

Нефтяные компании перестали выполнять требования по продажам нефтепродуктов на внутреннем рынке, из-за чего бензин и дизельное топливо снова дорожают в опте, заявил РИА Новости президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Норматив - увеличить реализацию бензина и дизтоплива внутри РФ на 3% - нефтяные гиганты исполняли до июля, после чего сократили отгрузку.

В результате тонна дизельного топлива на Санкт-Петербургской бирже подорожала на 3% - до 50,6 тысячи рублей.

При этом нефть бьет 4-летние рекорды на мировом рынке: стоимость барреля Brent в середине недели достигала отметки 86 долларов. Тот факт, что одновременно слабеет рубль, приводит к опережающему росту цен внутри России.

"Оптовая цена на нефть в последнее время выросла на 3600 рублей и составляет более 36000 рублей за тонну на заводах с поставкой", - рассказывает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

"Рост оценивается более чем в 10% за короткий промежуток времени, и производители по идее должны переложить финансовое бремя на потребителей, добавляет она.

Но де-факто сделать это невозможно, указывает Аркуша: правительство предписало заморозить цены на АЗС. Для нефтяных гигантов, которые могут компенсировать розничные убытки в других сегментах, это не страшно, но для независимых АЗС ситуация критическая.

Они будут вынуждены либо торговать в убыток, либо прекращать продажи: возможности сдерживать цены больше нет, отмечает он.

Цены на бензин снова начинают расти, и их активная фаза повышения впереди, - предупреждает Бодрова. - Ценовое ралли в этом секторе пришлось на весну, так называемый поствыборный синдром, когда продавцы быстро наверстали упущенное за время политической стабильности и сократили свои издержки, поделившись ими с розничным покупателем топлива".

До конца года повышение может составить 25-35 копеек за литр у марки Аи-95 и 15-30 копеек за литр у марки Аи-92; дизельное топливо может подорожать на 10-40 копеек, считает она.