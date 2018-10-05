Теперь точно можно бежать в обменники? 4 5.10.2018, 15:38

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Cоцсети иронизируют над словами Румаса.

Премьер-министр Сергей Румас отказался прогнозировать курс доллара к концу года, пишет Telegram-канал «Экономика Беларуси»:

«Основной вывод, который я сделал из первой работы в правительстве в 2011-2012 годах, — никогда не стоит отвечать на вопросы журналистов о том, какой будет курс доллара. Если вы погуглите, то найдете, что 4.600 мне вспоминают до сих пор».

Telegram-канал иронизирует над словами премьера и предлагает всем бежать в обменники.