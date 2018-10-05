Олег Сенцов прекратил голодовку 4 5.10.2018, 15:47

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Олег Сенцов

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Людмила Денисова заявила, что украинский политический заключенный Олег Сенцов прекратил голодовку из-за критического состояния его здоровья, сообщает "Новое время".

"Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой", - заявила она на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, Сенцов должен пройти сложный и опасный процесс выхода из голодовки, однако Россия не обеспечит ему должное медицинское сопровождение.

"Призываю РФ сохранить жизнь украинца! Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Я хочу видеть заключение о состоянии здоровья Олега Сенцова. Кроме этого, именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодовки. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы , - отметила Денисова.

Уполномоченная добавила, что срочно собирается отбыть в российскую колонию в Лабытнанги, чтобы "лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает".