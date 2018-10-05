В Украине ответили на намерения Лукашенко «закрыть границу» 10 5.10.2018, 15:59

7,704

Петр Цигикал

Петр Цигикал опроверг слова диктатора о переправке оружия.

Председатель Государственной погранслужбы Украины Петр Цигикал отрицает информацию об увеличении количества оружия, которое якобы незаконно переправляется в Беларусь из Украины.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Укринформа.

"Мы ежемесячно обмениваемся отчетами с белорусами. Был и разговор первого заместителя ведомства Василия Серватюка с первым заместителем пограничного ведомства Беларуси, и тот заверил, что никаких фактов перемещения оружия у них нет. И задержание, которое произошло в Гомельской области на квартире у белоруса, где нашли оружие, никакого отношения к границе не имеет", - сказал Цигикал.

На уточняющий вопрос, касающийся действий Лукашенко, который распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной из-за якобы нелегальных поставок оружия в Беларусь, Цигикал заметил, что он не может комментировать политические заявления. Однако добавил, что у него есть информация о большом денежном транше в это время из России в Беларусь, "и поэтому, возможно, это повлияло на политические заявления", предположил Цигикал.