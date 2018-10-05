В Польше отмечают 550-летие парламентаризма 5.10.2018, 16:10

Торжества по случаю 550-летия созыва первого польского парламента проходят в Петркуве-Трыбунальском.

В Пётркуве-Трыбунальском проходят торжества по случаю 550-летия польского парламентаризма, передает «Радио Польша». Спикер Сейма Марек Кухциньский, вице-спикер Сената Мария Коц, депутаты, сенаторы и представители местных властей собрались в костеле Святого Иакова у образа Богоматери Трыбунальской, покровительницы парламентариев. Позже гости отправились на Замковую площадь, где была открыта мемориальная доска, посвященная 550-летию парламентаризма в Польше.

Марек Кухциньский напомнил, что представители польской шляхты впервые здесь собрались на сейм, ставший с тех пор отдельной палатой парламента страны: «Таким образом, в 1468 году пётркувский сейм явился важным этапом на пути строительства и укрепления парламентаризма в стране».

Спикер Сейма подчеркнул, что с тех пор все важнейшие вопросы в жизни страны решались при участии депутатов, избранных от разных земель Польши.