Жилец общежития: Нам готовили мину замедленного действия 1 5.10.2018, 16:23

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Фото: www.gs.by

Плату за пользование общежитием заложили в договорах найма, для этого еще не было юридического обоснования.

С введением в Беларуси платы за пользование жилым помещением в общежитиях цены на это жилье, в котором проживают главным образом малоимущие люди, существенно выросли. В отдельных регионах – до 70%, пишет «Брестская газета».

А если принять во внимание, что говорят по этому поводу жильцы брестских общежитий, то у некоторых из них оплата увеличилась в 2-3 раза.

Сейчас готовится проект нормативно-правового акта, по которому полномочия по урегулированию платы за общежития будут переданы от облисполкомов напрямую Министерству антимонопольного регулирования и торговли. В целом по стране их планируют сделать едиными, хотя для больших городов и для малых они могут отличаться. Но во что это выльется в итоге, говорить рано.

А пока некоторые жильцы общежитий пытаются выяснить в органах местной власти, на каком основании без заключения договора аренды с них взимается плата за пользование жилым помещением в общежитии, к какому разряду платежей она относится и на что ее собираются тратить.

«Горисполком мне ответил, что платить за пользование жилым помещением я обязана на основании пункта 49 Положения об общежитиях, которое было утверждено Совмином еще в апреле 2013 года, – рассказала Виктория, проживающая в одном из общежитий по ул. Суворова в Бресте. – В документе сказано, что эта плата вносится со дня заключения договора найма и до его расторжения. А ведь в таком случае любого жильца могут обвинить в неуплате за пользование метрами в общаге с момента заселения. Мой договор найма комнаты в общежитии заключен значительно раньше появления документа, на который ссылается горисполком, но в нем уже фигурирует плата за пользование. Выходит, юридического основания не было, но жильцам общежитий уже тогда готовили мину замедленного действия?»

На вопрос Виктории, к каким услугам относится пользование жилым помещением, к основным или к дополнительным, ей ответили, что ни к одним, ни к другим, сославшись на ст. 30 Жилищного кодекса РБ.

«Тогда что это вообще, если не услуга, просто делание денег из воздуха? – спрашивает Виктория. – Издали одну-единственную бумажку, так называемую инструкцию облисполкома, и не заморачиваются каким-либо оформлением получаемых средств. Ведь по сути, это арендная плата, на которую даже нет договоров. Непонятно, и как такое значительное увеличение платы за общежитие соотносится с президентским указом о том, что коммунальные платежи увеличиваются за год не более чем на 5 долларов. Или со всех брать больше нельзя, а с жильцов общаг – запросто?»

Интересовал Викторию также порядок ремонта и замены оборудования, сантехники в местах общего пользования общежитий. На что брестчанка получила ответ, что замена и ремонт поврежденных по вине проживающих элементов здания и помещений общежития, а также мебели, оборудования и инвентаря производится виновными лицами или за их счет.

«Вот так и получается, что сломавшиеся от долгого использования краны на кухнях и в умывальниках, перегоревшие нагревательные элементы в электроплитах и еще многое другое не ремонтируется и не меняется годами, – комментирует полученный ответ наша собеседница. – Наверное, до сих пор виновных в их поломке разыскивают?! С нас берут деньги за техническое обслуживание, которого на практике нет, на капремонт, хотя называют общежитие временным жильем. В итоге мы оплачиваем несуществующие услуги, а тут еще плату за пользование ввели».

Виктория добавила, что, к примеру, в ее общежитии площадь жилых помещений составляет порядка 7 300 кв. метров. Если их умножить на коэффициент, установленный для первой категории 1,3475, то получится внушительная сумма, в пересчете на доллары порядка 5 тысяч. Это ежемесячно и только с одного общежития.

«А сколько их по городу?! – не сдерживает эмоций она. – Вот и хочется знать, на чьи нужды, куда уходят наши деньги?!»