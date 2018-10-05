Боевики несут сильные потери на Донбассе 3 5.10.2018, 16:26

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Террористы из «ДНР» применяют запрещенное оружие.

За минувшие сутки, 4 октября, российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе. При этом боевики пять раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В течение минувшего дня враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Луганского были дважды обстреляны из минометов калибра 120 мм. Также из минометов 82-го калибра оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского, Орехового и Майского.

В результате боевых действия никто из украинских военных не погиб, трое получили ранения. При этом, как сообщает разведка, боевики понесли сильные потери — трое террористов уничтожены, двое ранены.