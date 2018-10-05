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Игра белорусов быстро взобралась в топ App Store

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  • 5.10.2018, 16:31

Игра представляет собой виртуальное пианино.

Новая игра белорусско-британской компании Gismart попала в топ по скачиваниям в магазине App Store. Глобальный релиз был вчера, 4 октября. Ранее Piano Crush собрала больше ста тысяч предварительных установок, пишет onliner.by.

Игра представляет собой виртуальное пианино. В библиотеке представлено более трех сотен композиций: есть популярные хиты, классические мотивы, а также этнические, детские и другие треки. При желании обычный звук пианино можно заменить каким-нибудь эффектом — например, мяуканьем кота, скрипкой, арфой или детским хором.

Gismart специализируется на разработке развлекательных музыкальных приложений и игр. Среди проектов компании — WeDrum, Guitar Play и другие приложения.


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