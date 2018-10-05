Лукашенко о законе против домашнего насилия: Дурь, взятая с Запада 17 5.10.2018, 16:40

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Диктатор снова рассказывает сказки о «прогнившей Европе».

Лукашенко высказался насчет законопроекта о противодействии домашнему насилию. Лукашенко очень не понравились инициатива МВД, пишет БелТА. Он считает, что этим документом должны заниматься другие учреждения.

«Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта», – сказал Лукашенко.

Он возмутился тем, что используется «модная на западе формулировка», так как «у них быстро семей не будет: мужик с мужиком женится или замуж выходить, детей некому рожать, а мы у них занимаем какие-то нормы поведения в семье».

Лукашенко заявил, что не является сторонником того, чтобы наказывать детей, но добавил, что иногда этого не избежать. Он рассказал также, кого из своих детей бил, а кого нет: «Хорошая попруга иногда тоже полезна для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадала, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал».

Физические наказания детям Лукашенко назвал «нашей традицией, нашей жизнью, и мы будем воспитывать так, как надо».

Законопроект разрабатывало Министерство внутренних дел. По мнению президента, этим документом должны заниматься другие структуры: в первую очередь представители органов власти на местах, общественные организации, правительство, администрация Лукашенко. Но мнение милиции, отметил диктатор, учитывать надо.