Германия обвинила ГРУ в масштабных кибератаках 1 5.10.2018, 16:42

Немецкое правительство осудило кибератаки РФ на своих союзников.

Вслед за Великобританией, Австралией, США и Нидерландами, Германия также обвинила Россию в осуществлении ряда масштабных кибератак в последние годы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Федеральное правительство также исходит из того, что с высокой долей вероятности за кампанией APT28 стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка базируется на очень надежных собственных фактах и источниках", - заявил в пятницу, 5 октября, представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт , передает агентство dpa.

Немецкое правительство полностью доверяет оценке британских и голландских властей относительно кибератак со стороны России, добавил он.

"Мы осуждаем такие нападения на международные организации и на объекты наших союзников. И мы призываем Россию выполнять свои обязательства и воздерживаться от таких действий", - заявил Зайберт.

Накануне Великобритания заявила, что российская военная разведка "почти наверняка" стоит за масштабной кампанией онлайн-атак на политические институты, бизнес, медиа и международные спортивные организации во всем мире.

Австралийские разведывательные службы также обнаружили свидетельства о "вредной киберактивности", организованной Москвой.

Нидерланды сообщили, что еще весной выслали четырех российских шпионов в связи с запланированной кибератакой на базирующуюся в Гааге Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую власти страны предотвратили.

Россияне также планировали кибератаки в Швейцарии на лабораторию ОЗХО и намеревались получить доступ к материалам расследования относительно катастрофы в 2014 году самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", заявили в правительстве Нидерландов.

Канада также сообщила о кибернападении российских хакеров на базирующиеся в Монреале Всемирное антидопинговое агентство и Национальный центр по этике в спорте.