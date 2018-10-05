Le Mond: Пропавший глава Интерпола помещен под стражу в Пекине
- 5.10.2018, 17:00
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Задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает газета Le Mond, пишет segodnya.ua.
По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. Место его нахождения держится в тайне.
По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
Ранее сообщалось, что французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновение президента Интерпола.
"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении радиостанции Europe 1.
Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.