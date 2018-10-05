Жителей Могилева заставляют покупать лотерейные билеты 2 5.10.2018, 17:28

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Удивительная история маленькой региональной лотереи.

Могилевская область продолжает радовать необычными документами. Недавно в Горецком районе повелевали «выделить людей» на овощи. Теперь вот утечка случилась в одной из организаций областного центра. Onliner.by переслали документ, в котором, возможно, сами жители города не увидят ничего необычного. Но некоторые за пределами Могилева уже отвыкли от таких указаний: необходимо «обеспечить приобретение» лотерейных билетов. Что происходит?

«О проделанной работе отчитаться до...»

Письмо с исходящим номером и прочими атрибутами адресовано «руководителю», без указания организации. Сколько всего их разослано? Только ли Октябрьский район распространял такие письма? По собственной ли воле он этим занимался? Будем верить, что по собственной и это единственный экземпляр.

«Руководителю» велено «обеспечить приобретение» 100 билетов, каждый по 2 рубля. Потом надо «реализовать их в коллективе». Как — пусть догадается, раз дожил до руководителя.

В сети можно найти такие, например, старые отзывы о «Приднепровье-1» (2015 год): «Это хуже лохотрона, сына вынудили взять вместо штрафа 100 билетов, думалось, что вернет хотя бы один рубль, но оказалось фиг вам. Хорошо дурят народ!» Не стоит исключать, что, возможно, так злобствуют конкуренты и вредители. Но хороших отзывов журналисты пока не нашли.

Казне нужны деньги, это нормально

У всех областей есть собственные лотереи — это законный и вполне логичный способ пополнить бюджет. Понятно, что Могилеву сегодня особенно нужны деньги. Ведь недавно пришлось серьезно потратиться. Возведена сколь прекрасная, столь и необходимая триумфальная арка на въезде со стороны Минска — с многочисленными красивостями и даже со стеклянной крышей. Как известно, деньги на нее добровольно пожертвовали горожане.

Также построена удивительная по красоте и функциональности лестница с фонтанами.

Теперь нужно пополнить бюджет.

Что это за лотерея? Может, купить и разбогатеть?

На сайте belloto.by написано, что учредителем лотереи «Приднепровье-1» выступает Могилевский облисполком. Цель проведения — «получение средств на развитие материально-технической базы Областной школы высшего спортивного мастерства». Розыгрыши проводятся не реже трех раз в год. Призовой фонд — не менее 45 процентов и не более 50 процентов от реализации билетов. В лотерее разыгрываются как денежные, так и имущественные выигрыши.

Какие там выигрыши, есть ли автомобиль — не написано.