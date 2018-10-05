Задержали водителя микроавтобуса из Беларуси, который попал в ДТП в Украине 5.10.2018, 17:09

Возбуждено уголовное дело.

Задержали водителя микроавтобуса "Mercedes Sprinter" из Беларуси, который попал в ДТП в Николаевской области Украины. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспорта. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, передает «Еврорадио».

Автоавария произошла в 6 часов утра 4 октября на 290-м километре автодороги "Одесса—Киев". Микроавтобус с белорусскими номерами врезался в подъемный кран "Mitsubishi", который ехал в попутном направлении. Из 8 человек, которые ехали в "Mercedes Sprinter", пострадали 7. Среди них 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет. Двое находились в реанимации, остальные — в хирургии и травматологии в больнице поселка Кривое Озеро. По одной из версий, во время движения водитель заснул, по другой — не справился с управлением во время обгона.

В пятницу в Беларусь (в Гомельскую областную клиническую больницу) на реанимобилях собирались доставить троих пострадавших. Неизвестно, должен ли был попасть в их число водитель. Сейчас украинские правоохранители решают вопрос о выставлении белорусу подозрения в совершении преступления, после чего суд примет решение о мере пресечения.