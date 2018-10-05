Вселенский патриарх может посетить Украину 5.10.2018, 17:43

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Патриарх Варфоломей может выступить в Верховной Раде Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей может посетить Украину, когда для этого сложатся обстоятельства, заявил экзарх Константинополя, епископ Эдмонтонский Иларион.

Об этом епископ Иларион заявил во во время встречи с председателем Верховной рады Андреем Парубием.

"Мы надеемся на тесное сотрудничество с Верховной радой. Я думаю, что его Святейшество, как обстоятельства сложатся, посетит Украину, и, также, будет присутствовать здесь в этой Верховной раде, которая приняла это историческое решение (обращение с просьбой об автокефалии – Ред.)", - цитирует епископа Илариона РБК-Украина.

По словам экзарха, в рамках процесса предоставления автокефалии уже прошли встречи с представителями власти и религиозных организаци, в частности, с представителями всеукраинского совета церквей.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.