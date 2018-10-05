Лукашенко о ночном запрете алкоголя: Безмозглое решение правительства 5 5.10.2018, 17:55

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Диктатор прокомментировал эксперимент от МВД.

Лукашенко считает "безмозглым" и неэффективным решение о запрете продажи алкогольных напитков в ночное время в ряде городов страны, сообщает "Интерфакс".

"В свое время поднимался этот вопрос, и я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы", - сказал Лукашенко журналистам, посещая учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская обл.) в пятницу.

Лукашенко цитирует его пресс-служба.

"Я же помню, как проводили комсомольские свадьбы "без спиртного": ставили чайник, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели пили и улыбались во время этих безалкогольных законов", - продолжил Лукашенко.

Он обратил внимание, что запрет на продажу спиртного в ночное время обойдет любой желающий. "Это было на моих глазах: когда было запрещено.

У работников органов власти в районе, прокуроров, милиции не было проблем: они закупали и даже перепродавали. Нам это надо? Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное?" - спросил Лукашенко.

"И дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно", - отметил диктатор.