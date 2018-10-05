Олега Сенцова заставили прекратить голодовку 1 5.10.2018, 18:14

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Украинский политзаключенные написал письмо.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за терроризм и отбывающий наказание в ямальской колонии, сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней. Об этом он написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, передает «Новая газета».

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

Слава Украине!

Олег Сенцов. 5.10.18»

Ранее в пятницу Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Олег Сенцов по собственному решению прекратил голодовку, которую держал более 140 дней.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что украинский режиссер «выбрал жизнь» и в данный момент его выводят из голодовки «лучшие диетологи Москвы», которые, по его словам, разработали для него специальную диету.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в якобы подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Себя в их число он не включил.

Как накануне рассказывал его адвокат Дмитрий Динзе, у режиссера диагностировали сердечную недостаточность. Кроме того, у голодающего появился ревматизм нижней конечности, а также проблемы с печенью и почками.