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Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

  • 5.10.2018, 18:20
Арина Соболенко

Белоруска на этом турнире заработала 178 895 долларов призовых.

Белоруска Арина Соболенко (16 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира категории "Премьер Мандатори" в Пекине. В матче 1/4 финала наша соотечественница уступила китаянке Ван Цян (28) — 5:7, 5:7, передает pressball.by.

Ван Цян (Китай, 28) — Арина Соболенко (Беларусь, 16) — 7:5, 7:5

Белоруска на этом турнире заработала 215 рейтинговых очков и 178 895 долларов призовых.


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