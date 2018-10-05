Инфляция в РФ ускорилась после ослабления рубля 5.10.2018, 18:26

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Цены в России продолжают расти.

Инфляция в сентябре составила 3,4% в годовом выражении и превысила показатель августа (3,1%). Соответствующие данные в пятницу опубликовал Росстат. В месячном выражении (сентябрь к августу) цены выросли на 0,2%, передает РБК.

Нынешняя динамика — это «сигнал трансмиссии с валютного рынка», полагает главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. Если в июле средний курс рубля составлял 62,8 руб. за доллар, то в августе, после возникновения угрозы новых санкций, он снизился до 66,5 руб. В сентябре средний курс доллара составил уже 67,6 руб.

Ускорение инфляции в сентябре «отражает нервозность рынка, которая была в августе», полагает Орлова. Но после 14 сентября, когда ЦБ принял решение повысить ключевую ставку и не закупать валюту на открытом рынке до конца года, настроения стали более спокойными — если раньше рынок ориентировался на курс 70-75 руб. за доллар, то в результате действий регулятора получил сигнал, что можно ожидать «хотя бы 65 руб.», объясняет она.

По оценке ЦБ, ослабление рубля на 1% влечет ускорение годовой инфляции на 0,1 п.п., а перенос происходит в течение трех-шести месяцев. «Эффект трансмиссии [валютного курса] не ускорит инфляцию больше, чем на 0,1 п.п. в неделю», — согласна Орлова. С нынешними темпами уровень инфляции, по ее оценке, к концу года может составить 3,8% в годовом выражении. Сейчас влияние на инфляцию повышения НДС и ослабления рубля очень сложно разделить, говорит Орлова.

ЦБ, повысивший ставку впервые с 2014 года (с 7,25% до 7,5%), объяснил свое решение резким ухудшением прогноза по инфляции (до 5-5,5% в 2019 году, что значительно выше цели регулятора в 4%), а также инфляционных ожиданий. «Инфляционные ожидания населения повысились в мае и оставались в летние месяцы на этом повышенном уровне, а у бизнеса продолжили расти. Ослабление рубля, которое произошло в августе, может привести к дополнительному повышению инфляционных ожиданий», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. К этому фактору добавляется повышение НДС с 18% до 20% с начала 2019 года, при этом, как следует из слов Набиуллиной, граждане еще не учитывают его в своих ожиданиях.

В первом полугодии 2019 года инфляция может и вовсе составить 5,5-6%, заявляла Набиуллина. С другой стороны, ЦБ ожидает, что компании начнут повышать цены из-за роста НДС уже в 2018 году. Повышение НДС не во всех случаях полностью отразится в инфляции, причина этому — слабый потребительский спрос, указывает Тихомиров. Хотя скачок цен в любом случае «будет ощутимый», заключает он.