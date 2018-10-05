Валерий Карбалевич: В Беларуси правительство техническое 5.10.2018, 18:36

Валерий Карбалевич

Со сменой главы правительства перемен в отношениях Беларуси с РФ и Западом ждать не стоит.

«Палата представителей» Беларуси 5 октября дала согласие на назначение премьер-министром Сергея Румаса, который еще 18 августа занял эту должность. Стоит ли ждать изменений в стране?

Независимый белорусский экономист Леонид Фридкин в интервью DW сказал, что от нового главы правительства «следует ожидать выполнение всех указаний, которые он получит свыше основных социально-экономических задач, как их понимает правитель». «Я не припомню, чтобы в современной Беларуси было самостоятельное правительство», - сказал Фридкин.

Директор минского Центра европейской трансформации (CET) Андрей Егоров объяснил, что премьер-министр в Беларуси не является политической и самостоятельной фигурой в полной мере - он во многом зависит от курса администрации правителя. «Премьер-министр в основном занимается решением внутренних хозяйственных вопросов», - подчеркнул он.

Что касается внешнеполитического курса, то, как считает эксперт негосударственного аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич, со сменой главы правительства перемен в отношениях Беларуси с Россией и Западом ждать не стоит. «В Беларуси правительство техническое. Оно не определяет даже экономической политики. Премьер-министр не формирует свой кабинет - все назначения в правительстве делает «президент», глава правительства не может прийти со своей командой», - сказал Карбалевич.