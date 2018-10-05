Милиция снова задержала противника аккумуляторного завода в Бресте 5.10.2018, 18:56

Фото: svaboda.org

Мужчина проведет выходные в изоляторе временного содержания.

О своем задержании Константин Астапук сообщил «Белсату» из Ленинского РОВД Бреста. Мужчина проведет выходные в изоляторе временного содержания.

На прошлой неделе Константина Астапука вместе с блогером Сергеем Петрухиным уже задерживали –после акции против строительства аккумуляторного завода в центре Бреста. Астапук утверждает, что во время задержания милиция его избила.

В РОВД Астапука оштрафовали на Br 73,5 3 за нарушение ПДД: во время задержания противник строительства завода вышел на проезжую часть.

В участке мужчине стало плохо, для него вызывали скорую помощь.

Ночь с 30-го сентября на 1 октября он провел в изоляторе.

После выхода Астапук обратился в Следственный комитет по поводу избиения, его направили для проведения судебной медицинской экспертизы.

4 октября судья суда Ленинского района Бреста Святослав Калина оштрафовал Астапука на 14 базовых за участие в несанкционированной акции. Все обвинения были построены на показаниях милиционера Александра Букаты.

Вчера Константин заявил «Белсату», что в воскресенье планирует прийти на площадь Ленина кормить голубей, и рассказал об угрозах со стороны милицейского руководства за активность в подобных собраниях.

Сразу после суда Константину Астапуку вручили новую повестку в милицию на 5 октября – «за сопротивление сотрудникам милиции».

Когда мужчина появился в пятницу в Ленинском РОВД, его задержали и отвезли в изолятор. Вероятно суд состоится в понедельник.

С января 2018 года в Бресте проходят акции протеста против аккумуляторного завода «iPower», который строят в свободной экономической зоне «Брест». Местные жители считают, что предприятие может негативно повлиять на экологию в регионе. Под обращением к Александру Лукашенко против строительства завода подписались почти 40 тысяч человек.