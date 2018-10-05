Нидерланды предупредили РФ о дальнейших шагах в связи с разоблачением шпионов ГРУ
- 5.10.2018, 19:02
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Премьер-министр Нидерландов объяснил, почему уличенных разведчиков РФ не взяли под стражу.
Россию могут постигнуть шаги Запада в ответ в связи с обнародованной в четверг информацией об кибератаки российской разведки.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет eurointegration.com со ссылкой на The Post Online.
4 октября Нидерланды проинформировали об апрельской попытке российской кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведок Великобритании и Нидерландов. Организация расследовала отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Кроме того, сотрудники ГРУ РФ пытались получить данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины.
Нидерланды в апреле выслали четырех сотрудников ГРУ РФ, которых разоблачили на своей территории.
"Мы работаем над тем, чтобы ослабить способность россиян осуществлять такие операции в будущем. Кроме того, мы вызвали посла, и мы решим с союзниками, какими будут дальнейшие меры", - сказал Рютте.
По словам премьера, власти Нидерландов не брала под стражу четырех уличенных в попытке кибератаки российских разведчиков, так как у нее не было уголовного дела против них. Публикация стольких деталей операции сама по себе является карательной мерой, говорит Рютте.
"Цель состояла в том, чтобы следить за ними как можно дольше, собирать информацию, а в момент, когда шпионская операция рискует перейти в критическую фазу, прекратить ее", - пояснил он, цитирует De Standaard.