Азаренко досрочно завершила сезон 5.10.2018, 19:10

Виктория Азаренко

Белоруска завершила сезон по причинам личного характера.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отказалась от участия в турнире ВТА в Люксембурге и досрочно завершила сезон, передает pressball.by.

Как сообщает пресс-служба соревнований, Азаренко приняла такое решение по причинам личного характера. Ранее белоруска снялась с турнира в Тяньцзине и Ухане.

Бывшая первая ракетка мира, которая на данный момент располагается на 55-й строчке рейтинга ВТА, в 2018 году выиграла 17 матчей из 29. Свой последний поединок 29-летняя теннисистка провела на турнире в Токио, где вышла в четвертьфинал, но не смогла доиграть поединок против итальянки Камилы Джорджи.