«Насчитали 36 лет стажа, но ушла с 192 рублями» 2 5.10.2018, 19:17

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Фото: RFE/RL

Почему предприниматели получают небольшие пенсии.

Индивидуальные предприниматели в Беларуси уплачивают взносы в ФСЗН по особой схеме. Минимальная сумма, которую они должны ежемесячно вносить в фонд, — 35% от минимальной зарплаты. При желании можно больше, в таком случае будущая пенсия будут солиднее. Но большинство ИП уплачивают взносы по нижней планке, в итоге получают небольшие выплаты на заслуженном отдыхе. «Насчитали 36 лет общего стажа, но на пенсию ушла с 192 рублями», — рассказывает минчанка Нелли, которая работала ИП и уплачивала минимальные взносы.

Tut.by поговорил с ипэшниками пенсионного возраста об их материальном положении.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Уже здоровье не то, с сумками тягаться по автобусам и рынкам»

Минчанка Нелли работает предпринимателем с 1997 года. До этого она трудилась машинисткой. В прошлом году она должна была уйти на заслуженный отдых — ей исполнилось 55 лет. Но из-за повышения пенсионного возраста пришлось повременить и подождать еще шесть месяцев.

Когда Нелли пришла оформлять пенсию, ей насчитали 36 лет общего стажа. Однако из-за того, что страховые взносы женщина вносила не все время, пенсию назначили ей не самую большую — 192 рубля. «У меня такой шок был в прошлом году, даже отойти не могла. Два месяца пенсию не снимала», — вспоминает предпринимательница Нелли.

Но даже после этого покинуть предпринимательство не получилось — выяснилось, что на назначенные 230 рублей прожить довольно сложно.

— Когда пришла в отдел по начислению пенсии, начали сразу говорить: «Ой, да вы же ИП. У вас будет очень маленькая пенсия». Так и что, что я ИП? Отчисляли прилично, не по проценту, как обычные работники. Почему так вышло, не понимаю, — недоумевает предпринимательница.

Нелли рассказывает, что начала трудиться сразу после окончания школы, с 17 лет. Сначала — машинисткой, а с 1997 года — ипэшником.

— Тогда же по стране зарплаты маленькие были. А обязательно отчислять 35 процентов от «минималки» в фонд соцзащиты мы начали только с 2001 года, до этого все было по желанию. Поэтому, когда начали считать стаж, многое выпало. Например, два года ухода по декрету. Время с момента регистрации ИП до начала обязательных взносов тоже выбросилось.

— При таком стаже работы я не получила минимальную трудовую пенсию. И как можно прожить на эти деньги? Правда, сейчас добавили еще 40 рублей. Но все равно прожить на такую сумму просто нереально. Но есть предприниматели, у которых пенсия еще меньше. Например, у меня сосед ушел с 178 рублями.

Сейчас женщина продолжает работать, пенсии не хватает на жизнь. Однако, по ее словам, много выручить не получается: покупателей с каждым годом становится все меньше. Зимой предпринимательница обычно «уходит в минус», потому старается заранее скопить немного денег, чтобы оплатить аренду. В противном случае рискует лишиться торгового места.

— Если все отнять, может получиться 300 рублей чистыми. Зимой и летом даже этого нет. Только аренда тянет 250 рублей. А сейчас какая торговля… Ничего не вожу из Москвы, потому что на это нужны огромные деньги. Уже и здоровье не то, с сумками тягаться по автобусам да по рынкам. Одежду покупаем в отечественных фирмах. Берешь небольшой белорусский ассортимент, и всё.

Детей у Нелли нет, ей помогает муж-пенсионер, который тоже продолжает работать на заслуженном отдыхе. Он трудится на государственном сельхозпредприятии, «где зарплаты по пятьсот близко нет».

— Сейчас он получил 430 рублей, у меня даже 400 рублей не будет — это пенсия и выручка вместе. Из этой суммы нужно вычесть все обязательные платежи. Например, на коммуналку в отопительный сезон у нас уходит 120−130 рублей. Выручает свое приусадебное хозяйство, но я же с него ничего не продаю — так, для себя выращиваю.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Нереально за такую сумму сидеть дома, вот я и работаю»

Минчанка Светлана в торговле уже больше 20 лет. Как она сама говорит, «еще с открытия Динамо». До предпринимательства 15 лет работала воспитателем. В этом году Светлане исполнилось 60 лет.

Пенсию ей назначили еще 5 лет назад, но уйти на заслуженный отдых пока не получается: женщина признается, что разница в доходах слишком велика, а она «привыкла жить хорошо», поэтому продолжает работать ИП.

Педагогический стаж при расчете Светлане не учли. Причина — для расчета пенсии берутся последние годы трудовой деятельности. Сейчас это последние 24 года.

Сейчас Светлана получает пенсию в 240 рублей. Женщина живет одна и полностью обеспечивает себя: муж умер четыре года назад. Говорит, что если бы не работа и не давние накопления, пенсию нужно было бы распределить на жизнь, квартиру и личные нужды.

— Нереально за такую сумму сидеть дома, вот я и работаю. Получается, я по восемь рублей в день должна тратить. Удается держаться только за счет того, что прошлые годы хорошо трудилась, только на эти запасы и живу.

Светлана говорит, что выручает торговля.

— Вообще работаю с белорусским товаром. Россияне к нам даже приезжают специально, очень ценят местный товар и его качество. Но торговли сейчас такой нет, как в 90-х годах. Все уходит на продукты, оплату нужд и аренду, — говорит предпринимательница.

По словам Светланы, после всех налогов и вычетов на рынке она зарабатывает сумму, соизмеримую с пенсией. Два источника доходов — пенсия и выручка за ИП — уже хватает, чтобы она дополнительно «могла позволить сходить в парикмахерскую, сделать маникюр и педикюр».

— Иногда со страхом спрашиваю сама себя: «Света, что б ты сделала, если бы жила только на эту пенсию?». За коммуналку заплатить надо. А я такой человек: люблю следить за собой, не могу себя остановить в этом. Маникюр, педикюр, стрижка. Это для меня святое. Одеться тоже надо, поэтому на акциях стараюсь закупиться — в магазинах фирменных или где-то у знакомых. Когда за товаром выезжаю, себе тоже что-то присматриваю. Все совмещаешь, на всем экономишь.

«Сейчас только просишь у Бога здоровья, чтобы можно было работать»

58-летняя предпринимательница Валентина из Минска в бизнесе уже 25 лет. До 1988 года она занималась делопроизводством в разных учреждениях, но потеряла работу и не смогла найти новую. Так Валентина пришла в торговлю.

Три года назад она пришла оформлять документы на пенсию. Когда ей подсчитывали стаж, оказалось, что туда пойдет «всего несколько лет с ее давней работы и последние 14 лет в бизнесе». Валентине насчитали пенсию порядка 170 рублей.

— Честно говоря, уже передо мной многие уходили на пенсию, поэтому я знала, что много денег не получу. Но накоплений не собрали, да и сложно это сделать, если семья и дети есть.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Женщина объясняет, что будет продолжать работать, «пока будет позволять здоровье».

— Иногда со страхом думаю, а что, если останусь одна… На сегодняшний день у меня со всеми добавками получается 213 рублей. Да и на них не проживешь, поэтому сейчас только просишь у Бога здоровья, чтобы можно было работать. Когда начинали платить налоги, нам же никто не говорил, что нужно делать отчисления в ФСЗН. Выплачивали налоги и думали, что там уже все распределяется, куда надо.

Валентина живет с мужем-пенсионером, который работает в библиотеке охранником. «Хорошо еще, что он со мной. Вот в прошлом месяце заплатили 150 рублей квартплаты. Одной мне совсем неподъемно было бы», — рассказывает она. Но женщина признается, что двух доходов все равно не хватает, так как они стараются помогать детям.

— Если бы дети жили хорошо, может быть, и не работали бы, сводили бы концы с концами. Так же все равно надо их поддерживать, сейчас же все платное. Приходится во всем отказывать себе, даже копейки накоплений нет.

Торговля, по словам предпринимательницы, в последнее время идет не очень хорошо. Ее соседи — в основном женщины, которые начинали бизнес в девяностые. Новые люди почти не приходят.

— Доживают те, кому в перестройку некуда было деться, поэтому они и пошли на рынки: жизнь заставила. Мои подружки либо поуходили на пенсию, либо дорабатывают. Несколько человек ушли в другое место. У меня вместе с пенсией выходит рублей 400. А может, и не выходит в другой раз.

В последнее время Валентина почти не закупает новый товар. «Есть остатки, на которых тянешься. Что-то докупить удается, но совсем на небольшие деньги», — объясняет она.

— Кажется, что прибыль на бумаге, а не в кошельке. Много денег уходит на оплату налога, торгового места и проезда. И на эти деньги нужно как-то прожить.