Лукашенко - о дедовщине: Это армия, это было всегда 27 5.10.2018, 19:28

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При этом диктатор заявил, что во время его службы дедовщины не было.

Дедовщина в армии была всегда. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам во время посещения полигона в Ивацевичском районе, передает БелТА.

Диктатор заступился за престиж армии, который из-за таких, якобы, единичных фактов опускают настолько, что люди начинают бояться армии. "Хорошая у нас армия, не без этих разного рода проблем, как в Печах были события. Это армия, это было всегда", — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что армия изначально была создана для войны и учений. "А что было бы в Беларуси, если бы где-то погибли 25 белорусских граждан? Мы бы, наверное, на уши встали и гвалтом кричали. А ведь не бывает так, чтобы в воюющей армии не погибали люди", — сравнил он.

Диктатор напомнил, что гибель военных на учениях случалась даже в советские времена. Он заявил, что был свидетелем, как на таких учениях в Витебской области снаряд пошёл не надлежащей траекторией и попал в БТР: погибли восемь человек.

Вместе с тем он заявил, что это не оправдание событиям в Печах. "Противно то, что у нас есть, пусть и единичные, факты дедовщины. У меня внутри всё переворачивается. Потому что, когда я служил в пограничных войсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина", — признался правитель.

Дедовщину он назвал неприемлемой. "Дедовщина, когда издеваются над человеком, — это позор армии. Это мы будем выжигать каленым железом. Министру обороны и всем им я сказал об этом", — пригрозил диктатор.

Однако гибель военных он назвал недопустимой, но неизбежной в любой армии в мире.