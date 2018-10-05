Ученые изучили влияние лапши быстрого приготовления на организм

Ученые изучили влияние лапши быстрого приготовления на организм5
- 5.10.2018, 19:48
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Специалисты проанализировали состав «Доширака».
Употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда. К такому выводу пришли ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, проанализировавшие состав "Доширака", передает РИА “Новости”.
В опубликованной на сайте университета статье отмечается, что лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.
Некоторые из этих компонентов не являются полезными, однако, как утверждает доцент СибГУ Елена Семиченко, "вреда здоровому организму не принесут".
Специалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.
"Это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке", — говорится в сообщении.