Ученые изучили влияние лапши быстрого приготовления на организм 5 5.10.2018, 19:48

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Специалисты проанализировали состав «Доширака».

Употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда. К такому выводу пришли ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, проанализировавшие состав "Доширака", передает РИА “Новости”.

В опубликованной на сайте университета статье отмечается, что лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, пальмового масла, а также карбоната и полифосфата натрия.

Некоторые из этих компонентов не являются полезными, однако, как утверждает доцент СибГУ Елена Семиченко, "вреда здоровому организму не принесут".

Специалисты также подчеркивают, что распространенное убеждение об опасности входящего в состав лапши глутамата натрия является мифом.

"Это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в "Дошираке", — говорится в сообщении.