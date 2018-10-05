Прокуратура отозвала протест на решение суда по делу Израилевича против «Новага часу» 1 5.10.2018, 19:59

Информацию подтвердила адвокат бизнесмена.

Прокуратура Советского района Минска отозвала апелляционный протест на решение суда по делу бизнесмена Аркадия Израилевича против негосударственной газеты «Новы час» и журналиста Дениса Ивашина. Данную информацию tut.by подтвердила адвокат Израилевича.

«Мой клиент не планировал обжаловать решение суда. Хотя, конечно, мы с ним не согласны. О том, что прокуратура направила протест, узнали из интернет-ресурсов. Поэтому решили поинтересоваться в суде деталями. Однако там ответили, что прокуратура уже отозвала протест», — сказала адвокат.

Получить оперативный комментарий в прокуратуре не удалось.

В суде Советского района Минска попросили направить письменный запрос.

Напомним, бизнесмен Аркадий Израилевич через суд требовал привлечь к ответственности газету «Новы час» и журналиста Дениса Ивашина. По мнению бизнесмена, газета опубликовала ряд статей о ресторане в Куропатах, которые умаляют его честь, достоинство и деловую репутацию. Как говорил Израилевич, из содержания статей явно следует, что именно он и принадлежащее ему ООО «Ив» являются конечным бенефициаром строительства ресторана в Куропатах, что, по словам Израилевича, не соответствует истине. Бизнесмен требовал опровергнуть данные четырех статей за авторством Дениса Ивашина, взыскать 40 000 рублей с «Новага часу» и 1 тысячу рублей с Ивашина.

Суд Советского района не удовлетворил иск Израилевича, отказал в публикации опровержения и взыскании морального вреда с автора и редакции газеты. Кроме того, Израилевич должен выплатить 600 рублей в пользу газеты и журналиста.

Аркадий Израилевич считает, что после вступления решения суда в законную силу он имеет право потребовать ресторан «Поедем поедим» у Леонида Зайдеса, который контролирует это заведение. «Раз суд считает, что владельцем являюсь я, то придется у Зайдеса забрать ресторан», — с иронией сказал Израилевич.