Данкверт: В РФ через Беларусь идет поставка американских куриных окорочков 5 5.10.2018, 20:05

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Сергей Данкверт

Крупные партии продукции ввозятся в РФ под видом транзита из Литвы в Казахстан через Беларусь.

«Сейчас возникла ситуация, когда через Прибалтику кто-то хочет очень серьезное количество американской курятины якобы через Казахстан отправить в Россию», — заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах заседания общественного совета при Россельхознадзоре, передает interfax.by.

«Въезжают через белорусскую границу, так легче. Хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть. Поэтому мы нашим коллегам говорим: давайте соберемся в ЕЭК и будем это обсуждать все вместе», — сказал он.

«Для нас очевидно, что сейчас стараются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию», — добавил С.Данкверт.

Поставки мяса птицы из США в Россию запрещены с 2014 года. Между тем, Россельхознадзор установил факты реализации в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях американских куриных окорочков, ввезенных в Россию из Казахстана, сообщила служба. Так, в конце сентября на железнодорожной станции в Смоленской области территориальное управление Россельхознадзора совместно с управлением ФСБ по Смоленской области досмотрели 39 железнодорожных контейнеров с мясом птицы (куриными окорочками), следовавших из Литвы в Казахстан.

«Кроме многочисленных нарушений ветеринарно-санитарных норм выявлен ряд значительных несоответствий в ветеринарных сопроводительных документах, а также факты замены всех ввезенных из США контейнеров в Литве и повторного их пломбирования», — говорится в сообщении.

Досмотр грузов общим объемом более 1,044 тыс. тонн показал, что окорочка были упакованы в картонные короба, на боковую часть которых нанесены маркировочные этикетки на английском языке. Поставщики окорочков, согласно маркировке — предприятия Mountaire Farms Inc и Pilgrims Pride (США). Эти предприятия ранее поставляли птицеводческую продукцию в Россию, но Россельхознадзор в 2009—2014 годах неоднократно выявлял нарушения ветеринарно-санитарных требований и ставил поставки с этих предприятий на усиленный лабораторный контроль. В результате из-за нарушений поставки были запрещены.

«Россельхознадзор крайне обеспокоен поступлением на территорию России небезопасной продукции из США. Такие поставки американской продукции, переоформленной под литовскую, свидетельствуют о хорошо организованном незаконном канале: окорочка поставляются в страну — член ЕАЭС (Казахстан) и в последующем реэкспортируются в Россию без документов малыми партиями», — говорится в сообщении службы.