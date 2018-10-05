Билетные пакеты на матчи БАТЭ с «Челси» и «Види» поступят в продажу 9 октября 1 5.10.2018, 20:19

Матчи пройдут 8 и 29 ноября на «Борисов-Арене».

Во вторник, 9 октября, стартует продажа билетных пакетов на оставшиеся домашние поединки БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы с английским «Челси» (8 ноября) и венгерским «Види» (29 ноября). Начало обеих игр на «Борисов-Арене» – в 20.55, передает официальный сайт борисовчан.

Эти билетные пакеты можно приобрести на самом стадионе и в минском офисе компании Ticketpro (ул. Машерова, 25, холл 1-го этажа), а их стоимость составит:

высшая категория – 140 рублей (110 на «Челси» + 30 на «Види»);

1-я – 115 рублей (90+25);

2-я – 85 рублей (65+20);

3-я – 65 рублей (50+15).

Реализация одиночных билетов на матч БАТЭ с «Челси» будет осуществляться не позднее, чем за три дня до даты проведения этого противостояния.