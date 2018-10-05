Bellingcat установила истинную личность «Петрова» 5 5.10.2018, 20:21

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Расследовательская группа объявит настоящее имя «Петрова» 9 октября.

Сайт журналистских расследований Bellingcat установил истинную личность одного из подозреваемых в покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом в своем Twitter сообщил исследователь Bellingсat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

По его словам, соответствующая информация будет обнародована в следующий вторник, 9 октября.

Журналисты Bellingcat и расследовательского проекта The Insider выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя "Русланом Бошировым", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Жительницы села Березовка Амурской области России узнали в "Руслане Боширове" своего односельчанина Анатолия Чепигу.

Также сообщалось, что контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным СМИ, всего в деле об отравлении Скрипалей фигурируют шесть подозреваемых.