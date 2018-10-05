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На двух улицах Гродно объявили карантин из-за бешеных хорька и кошки

  • 5.10.2018, 20:54

Карантин продлится два месяца, если не будут выявлены новые случаи бешенства.

С 1 октября карантин объявлен на улице Кленовой – причиной стал хорек. А со 2 октября – на улице Курчатова, там была найдена безнадзорная кошка. В районе этих улиц проводятся необходимые мероприятия, в том числе внеплановая вакцинация.

Активно идет информационная работа, вакцинируются люди, которые могли контактировать с бешеными животными. Кроме того, усилен отлов безнадзорных животных, пишет БелТА. Выявляются непривитые домашние питомцы – за данное нарушение владельцу грозит штраф.

Последний раз бешенство в Гродно выявлялось летом 2017 года у лисы и безнадзорной собаки.


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