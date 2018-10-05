ВКС РФ и ВВС Беларуси отработали десантирование военной техники 5.10.2018, 21:00

Совместное десантирование военной техники проводилось на Брестском полигоне.

Российские бойцы ВДВ и силы спецопераций Беларуси впервые в современной истории провели совместное десантирование военной техники на Брестском полигоне. Задачи были выполнены в крайне сложных метеорологических условиях на ограниченную площадку приземления «Сахара» из самолетов военной транспортной авиации ВКС России и ВВС Республики Беларусь, сообщили в Минобороны РФ, передает tvzvezda.ru.

Боевые машины транспортники обеих стран сбросили с высоты 600 метров на скорости в 400 километров в час. Всего на землю с помощью парашютных систем приземлились шесть единиц техники.

«Шесть единиц военной техники и вооружения на полигон в Западной Беларуси в ходе второго этапа последних в текущем году совместных учений от российской стороны было десантировано четыре БТР-Д на парашютных системах ПБС-925, с белорусской - Д-30 и ЗУ-23-2 на платформе П-7», - заявили в военном ведомстве.

Сразу же после высадки прошел учебный бой, в ходе которого российские и белорусские десантники отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионных групп противника, а также выполнение разведывательных задач в шести районах Брестской области.

Всего в учении задействовано более 1500 тысяч личного состава и более 200 единиц военной техники.

В Минобороны РФ добавили, что торжественная церемония закрытия совместных учений пройдет 5 октября на полигоне Брестский.