В США фермер 30 лет подпирал свою дверь метеоритом стоимостью $100 тысяч 1 5.10.2018, 21:35

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Метеорит достался ему от предыдущего владельца фермы.

Фермер из Мичигана, США, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что камень весом 22 кг попал к нему в 1988 году при покупке фермы. Предыдущий владелец земли честно рассказал, что камень прибыл из космоса во время метеоритного дождя в 1930-х годах, информирует enovosty.com.

Новый хозяин не увидел в камне ничего особенного, поэтому 30 следующих лет метеорит использовался в качестве подпорки для двери. Недавно мужчина услышал, что даже небольшие кусочки метеоритов скупают за внушительные суммы, и прикинул, сколько может стоить его камень.

Геолог из Центрального Мичиганского университета Мона Сибеску изучила камень и констатировала, что это самый ценный экземпляр из когда-либо виденных ею. Теперь Смитсоновский музей рассматривает возможность покупки камня.