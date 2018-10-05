Белорусская церковь прекратила сослужение с Константинополем 5.10.2018, 21:57

Белорусский экзархат Московского патриархата выступил против дарования автокефалии Украинской церкви.

Белорусский экзархат Московского патриархата призвал Константинопольского патриарха Варфоломея приостановить процесс дарования автокефалии Украинской церкви и приостановил участие во всех мероприятиях под председательствованием Вселенского патриарха.

Об этом заявил митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, передает nv.ua со ссылкой на interfax.com.ua.

"Чтобы как-то отрезвить горячие головы, было принято решение приостановить наше служение с епископатом Константинопольским, приостановить наше участие во всех мероприятиях, где председательствуют представители Константинополя", - заявил экзарх.

По его словам, процесс предоставления Томоса об автокефалии Украинской церкви "принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия" и он может стать самым страшным событием.

Напомним, что Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает Украину в вопросе предоставления Томоса об автокефалии, и также намерена официально получить статус автокефалии.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Российская православная церковь назвала назначение константинопольских экзархов "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

14 сентября Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовении Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. Это означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года. В УПЦ МП уже заявили, что не признают Украинской православной церкви после дарения ей Томоса от Вселенского патриарха.