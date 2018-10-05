Лондон и Берлин могут ввести новые санкции против РФ 1 5.10.2018, 22:03

В Великобритании и Германии не исключили санкций из-за кибератак России.

Великобритания и Германия рассматривают вопрос введения ответных мер в отношении России после разоблачения кибершпионской сети российской военной разведки.

"Мы должны быть готовы принять меры самостоятельно или, желательно, совместно с союзниками", - заявил Bloomberg Дэвид Лидингтон, глава канцелярии премьер-министра Британии.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, Берлин вместе с европейскими партнерами рассматривает введение дополнительных санкций против России.

"Немецкое правительство почти уверенно, что за недавними атаками стоит российская военная разведка", - сказал Зайберт.