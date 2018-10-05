Протесты в Ингушетии: силовики молятся вместе с демонстрантами 7 5.10.2018, 22:23

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Во время намаза ОМОН и демонстранты становятся в один ряд.

В Ингушетии вторую неделю продолжаются массовые протесты против изменения границ республики. На площади в столице, Магасе, собралось уже 10 тысяч человек, объявивших митинг бессрочным. Провластные российские СМИ игнорируют это событие: День учителя и перетирание отношений с Украиной для медиа оказались гораздо важнее протестов, которые могут превратиться в вооруженное противостояние, пишет «Белсат».

По неофициальной оценке полиции, в центре ингушской столицы сейчас находятся 10 тысяч человек. Для самого маленького региона России это – очень много

Напомним, по согласованию с федеральным центром было решено передать часть ингушских территорий без населенных пунктов Чеченской республике. Вчера в республиканском парламенте состоялось голосование, результаты которого, по словам депутатов, были сфальсифицированы. Некоторые из них открыто заявили, что проголосовали против изменения границ, однако Счетная комиссия озвучила совершенно другие цифры.

Жители близлежащих домов приносят стулья для старейшин

Четырнадцать депутатов подписали обращение к спикеру парламента, требуя повторного голосования. Однако официального ответа на их заявление пока не последовало.

«Я категорически заявляю: с теми выводами, к которым пришли руководители нашей и Чеченской республики по разграничению границ, я не согласен, – заявляет депутат Абдул-Вагап Осканов. – При изменении границ нужно прежде всего спрашивать мнение народа, поделиться с народом, спросить у народа, что они думают и как лучше сделать. Это было сделано без ведома народа, и теперь народ хочет сказать свое веское слово против этого. Я как депутат хочу сказать, что я согласен с народом, я с народом, меня избирал народ, и я буду до конца жизни с этим народом. Я очень хорошо отношусь к президенту Евкурову, многими моментами он мне помогал, но я сегодня, повторюсь, остаюсь с народом».

Сегодня появились слухи о том, что митинг будут разгонять силовыми методами. В городе собралось огромное количество омоновцев и военной техники. Пока митинг продолжается «в штатном режиме». Более того, во время намаза силовики и протестующие встали для молитвы в один ряд.

Обе стороны баррикад молятся вместе

Несмотря на остроту межнациональных отношений на Кавказе, гнев митингующих направлен не в сторону чеченского народа. Протестующие требуют отставки Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и пересмотра соглашения с Чечней.

Пятничный намаз растянулся на несколько кварталов

Евкуров был переназначен главой Ингушетии меньше месяца назад. До этого он пользовался уважением своего народа и имел высокий рейтинг. Однако сейчас большинство жителей республики в один голос называет его предателем. Многие тейпы (старейшины фамилий – прим.) в течение недели публиковали свои обращения с теми же требованиями, которые были озвучены на митинге. Все они остались без ответа.

Сейчас на площади в Магасе не только мужчины. Отдельно стоят женщины и дети. Неравнодушные граждане привозят им горячую еду и воду, которой угощают даже силовиков.

Сейчас в Ингушетии резкое похолодание. На ночь пришлось развести костер

По некоторым данным, некоторые из сотрудников силовых структур отказались участвовать в сдерживании протестов, и от них потребовали написать рапорты об увольнении.

«В республике распространилась информация, что от отказавшихся применять силу к собравшимся силовиков, требуют подать рапорт об увольнении, – говорит лидер молодежного крыла «Яблока» Руслан Муцольгов. – В свою очередь собравшиеся готовы оказать поддержку проявившим единство с народом полицейским».

В центре города – огромное количество омоновцев и военных

Тем временем ходят слухи, что митинг организовали иностранные агенты. По мнению «сведущих источников», доказательством этого является внимание к ситуации иностранных журналистов.

«Мы болеем за нашу землю, за землю наших предков, – говорит одна из жительниц Ингушетии. – Мы пришли сегодня сюда поддержать всех. Мы пришли с детьми, пришли старики, пришли даже с больниц больные. Мы все против передачи земель Чеченской республике. Это земли наших предков».

К этому моменту въезды в город перекрыты, протестующие добираются к площади пешком. Кроме того, на территории республики не работает мобильный интернет. Протесты уже назвали «ингушским майданом».