Видеофакт: В минском дворе асфальт укладывали экскаватором 1 5.10.2018, 22:36

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Дорожные технологии не перестают удивлять.

Вчера очевидец Александр наблюдал, как во дворе на Логойском тракте, 25, мужчины укладывали асфальт экскаватором, передает abw.by.

"Наверное, новая методика?" - интересуется автовладелец. Он прислал нам видео, правда, плохого качества, но что-то рассмотреть можно.

Александр сообщил: "Я приехал домой и не смог заехать во двор. Никаких знаков о ремонте при въезде не было. Обратился к рабочим: как я могу проехать к дому? Мне сказали подождать, пока они уложат асфальт. Понятно, что это не 5 минут. Ждал я минут 30. После того как закончил снимать, меня пропустили прямо по неуложенному асфальту. Не был организован объезд, хотя прямо во дворе находится ГАИ Советского района".

Что же, остается надеяться, что это временная мера и вскоре здесь сделают участок проезда в соответствии с технологией.