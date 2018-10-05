Израильский министр: Российские С-300 не способны даже засечь F-35 5.10.2018, 22:43

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Министр регионального сотрудничества Израиля прокомментировал передачу Москвой Дамаску С-300.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Москва передала Дамаску, не смогут засечь истребители F-35, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире армейского радио, передает РБК со ссылкой на Haaretz.

«Вы знаете, у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи (С-300. — Прим.) не способны даже засечь их», — сказал он. Как отмечает издание, первые F-35 поступили в Израиль в 2017 году.