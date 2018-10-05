Ван Цян: Когда Соболенко вела со счетом 3:0, я подумала: «Ого! Круто она играет» 2 5.10.2018, 22:50

Арина Соболенко

Китаянка была удивлена игрой белорусской теннисистки.

Китаянка Ван Цян (N28 ВТА) пояснила официальному сайту ВТА, что помогло ей переломить ход четвертьфинального матча турнира в Пекине против Арины Соболенко (16), передает pressball.by.

- Понимание того, что я являюсь в настоящее время лучшей среди китайских теннисисток, помогает мне верить в себя в сложные минуты. Я не знаю, откуда во мне эта уверенность, не могу объяснить ее источник. Но я верю в свои силы на корте. Верю, что могу преодолеть трудности.

Когда Соболенко вела со счетом 3:0, я подумала: «Ого! Круто она играет». Действительно, Соболенко очень сильна, каждый удар получается мощным. Она может просто уничтожить тебя, если ты не соответствуешь высокому уровню. В начале матча я даже не знала, что мне делать.