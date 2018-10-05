В Сенат Польши могут войти два представителя диаспоры 1 5.10.2018, 22:56

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Одно из мест может быть предоставлено представителю польской диаспоры со стороны восточной границы, а второе - с западной.

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщил о подготовке проекта изменений в конституцию. Речь идет о расширении состава верхней палаты парламента двумя людьми, представляющими польскую диаспору, передает «Радио Польша».

Такое заявление Станислав Карчевский сделал в Молдове, где находится с трехдневным визитом

Станислав Карчевский предположил, что одно из дополнительных мест в Сенате может быть предоставлено представителю польской диаспоры со стороны восточной границы, а второе — с западной. Он также выразил убежденность в том, что все парламентские партии поддержат этот проект. Согласно конституции, проект поправки к основному закону страны может внести группа из не менее чем 1/5 от сенаторов. Сейчас верхняя палата парламента Польши состоит из 100 членов.